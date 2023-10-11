Металіст у матчі з Прикарпаттям не зміг перервати серію поганих результатів.

Перша ліга, перенесений матч 7 туру

Група А

Металіст – Прикарпаття – 0:1

Гол: Хома, 73

Обидві команди не могли похизуватися хорошою формою. Металіст ще 20 серпня здобув свою єдину перемогу в сезоні (над Нивою) і безнадійно сидів на дні групи, а Прикарпаття підхопило "синдром дружби" – 5 нічиїх поспіль.

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Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 73-й хвилині. Захисники Металіста "проспали" ривок Андрія Хоми у штрафний майданчик, і форвард Прикарпаття проштовхнув м'яч поміж ніг Рибаку.

Харків'яни продовжили своє круте піке, а от івано-франківці ще зберігають шанси весною поборотися за підвищення. До верхньої п'ятірки групи всього 2 очки.

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