Німецький клуб може зірвати відновлення чемпіонату – виявлені два нові випадки коронавірусу

Рішення Німеччини про відновлення футбольних матчів на внутрішній арені може бути передчасним.

Динамо Дрезден під час останнього обстеження виявило коронавірус у двох гравців, інформує Bild.

Борусія Д отримала жахливі проблеми перед відновленням сезону – чотири гравці основи ризикують пропустити Рурське дербі

Вся команда після рішення органу охорони здоров'я Дрездена змушена йти на двотижневий карантин, тому не буде готова до відновлення другої Бундесліги, яке планувалося на наступний вікенд. Дрезденці 17 травня повинні були їхати в гості до Ганновера, але матч, найімовірніше, буде скасований. Керівництво ліги проведе засідання для визначення подальших дій у проблемній ситуації.

Додамо, що Динамо Дрезден посідає останню сходинку турнірної таблиці Бундесліги 2, маючи в своєму активі 24 очки.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів