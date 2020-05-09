Борусія Д отримала жахливі проблеми перед відновленням сезону – чотири гравці основи ризикують пропустити Рурське дербі

Борусія Дортмунд підходить вкрай знекровленою до рестарту чемпіонату Німеччини.

Аксель Вітсель та Емре Джан отримали пошкодження на тренуваннях і можуть не відновитися до матчу проти Шальке, інформує Sport Bild.

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Наставник "джмелів" Люсьєн Фавр точно не розраховував на Марко Ройса та Дана-Акселя Загаду, які продовжують відновлення після травм. Тепер список втрат може поповнитися і двома центральними хавбеками. Вітсель не тренується з вівторка, а Джан зламався на день пізніше і також не займається з командою.

Нагадаємо, матч Борусія Д – Шальке розпочнеться 16 травня о 16:30 за Києвом. Команди вперше зіграють в офіційному поєдинку після двомісячної паузи.

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