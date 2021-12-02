Правительство Германии приняло решение допускать на стадионы не более 15 тысяч зрителей или не более 50% от общей вместимости стадиона, сообщает Bild.

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При этом будут обязательны маски, а допускаться будут только вакцинированные и выздоровевшие после инфицирования. Также возможен вариант, при котором потребуется предъявление отрицательного результата тестирования на коронавирус.

Интересно, что в отдельно взятых регионах указами местного руководства будет введен запрет на посещение матчей. Это касается территорий, где базируются клубы Бавария, Аугсбург и Гройтер Фюрт. Добавим, что на Дер Класикере также придется снизить количество зрителей – Боруссия уже начала отменять некоторые билеты на матч с Баварией.

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