Другий тур групового етапу Євро-2022 розпочався матчами у групі А. Читайте звіт на "Футбол 24".

Євро-2022. Група А, 2 тур

Австрія – Північна Ірландія – 2:0

Голи: Шіхтль, 19, Нашенвенг, 88

Англія – Норвегія – 8:0

Голи: Стенвей, 12, Хемп, 15, Вайт, 29, 41, Мід, 34, 38, 81, Руссо, 66

Австрія спокійно переграла абсолютного аутсайдера Північну Ірландію. А от відсвяткувала успіх зовсім не спокійно. Австрійки увірвалися на післяматчеву пресконференцію та влаштували масові веселощі. Не обійшлося без танців зі стільцем у стилі Алаби.

Austria were so hyped after their first #WEURO2022 win, they crashed the press conference



(via @CaoimheSport)pic.twitter.com/vpARYMYlVv — B/R Football (@brfootball) July 11, 2022

Англія рознесла Норвегію та достроково вийшла у плей-офф. М'яч 6 разів влетів у ворота скандинавок ще до перерви – антирекорд чемпіонатів Європи. Перший гол вийшов найбільш суперечливим. Вайт впала від легкого дотику Торісдоттір і заробила пенальті. Куди дивилися арбітри та VAR, загадка.

Судді могли віддати борг Норвегії через 3 хвилини, скасувавши чистий гол Хемп, однак тут VAR виправив помилку. У середині тайму Вайт довела справу до розгрому, запресингувавши суперниць. Далі дубль оформила Мід, а шостий гол забила Вайт. Норвегія повністю зламалася та припинила грати.

У другому таймі британки продовжували домінувати, але забивали менше. Сьомий гол оформила Руссо. Таким чином Англія встановила абсолютний рекорд – жодна збірна, ні чоловіча, ні жіноча, раніше не забивала на чемпіонатах Європи 7 голів в одному матчі. Крапку поставила Мід, оформивши хет-трик.

Англія стала першим чвертьфіналістом, а Норвегія та Австрія розіграють друге місце в очному матчі.

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