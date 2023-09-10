"Бундестім", яка готується до домашнього чемпіонату Європи, не здобула жодної перемоги в п'яти останніх матчах – 4 поразки та 1 нічия. Вчора, 9 вересня, збірна Німеччини програла японцям з рахунком 1:4. Невтішні результати команди призвели до відставки головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка

Флік не думає про відставку після нового провалу збірної Німеччини

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Німеччини, разом з німецьким фахівцем роботу втратили також його помічники Маркус Зорга і Денні Реля. Наразі керувати командую буде Руді Феллер. Федерація сподівається знайти заміну Фліку найближчим часом, але поки імена кандидатів на посаду головного тренера не розголошуються.

Флік очолив збірну Німеччини після Євро-2020, замінивши на посаді Йоахіма Льова. Під керівництвом екс-наставника Баварії його національна команда їздила на ЧС-2022, але в катарі їхня пригода завершилася уже на груповому етапі.

Нагадаємо, що збірна Німеччина 12 вересня проведе товариську зустріч проти збірної Франції. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною