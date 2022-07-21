Жіноче Євро-2022, 1/4 фіналу

Німеччина – Австрія – 2:0

Голи: Магуль, 25, Попп, 90

Англія першою гарантувала собі півфінал, а іншу половину сітки відкривали сусідки.

Англія в екстратаймі вирвала вольову перемогу над Іспанією і стала першою півфіналісткою жіночого Євро-2022

Перший тайм був повністю за німкенями. Бундесманшафт могла легко громити Австрію, проте обмежилася одним голом. На 25-й хвилині Бюль запресингувала суперницю і викотила ідеальну передачу під удар Магуль – 1:0. По перерві австрійки набралися сміливості і могли зрівняти рахунок. Втім, захист Німеччини на чолі з кіперкою Мерле Фромс діяв надійно. Бюль повинна була вбивати інтригу, але з 10 метрів примудрилася пробити повз порожній кут воріт.

Австрія сама собі підписала смертний вирок. Воротарка Цінсбергер надто довго вовтузилася з м'ячем і не вигадала нічого кращого, як вліпити в Попп, від якої круглий курйозно залетів у сітку. 2:0 – Німеччина пробилася до півфіналу, де чекатиме переможницю пари Франція – Нідерланди.