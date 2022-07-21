Жіноче Євро-2020, 1/4 фіналу

Англія – Іспанія – 2:1

Голи: Тун, 84, Стенвей, 96 – Естер, 54

Іспанія навіть на фоні серйозних кадрових втрат змогла дати гідний бій одному із фаворитів турніру. Перший тайм завершився без голів. Нічий рахунок справедливий, але було б логічніше, якби він не був "сухим".

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А от по перерві "Фурія роха" скористалася чи не першою помилкою господарок і несподівано відкрила рахунок. Делль Кастільйо зробила все, щоб Естер було якомога зручніше забивати. До перемоги Іспанії не вистачило менше ніж 10 хвилин. На 84-й Тун зрівняла, і після цього Англію було вже не зупинити.

Щоправда, остаточно оформити вихід у півфінал господарки в основний час матчу не змогли. Проте вже на старті екстратайму Джорджія Стенвей потужним ударом з-за меж штрафного забила, як виявилося, переможний м'яч. Суперника у півфіналі Англія дізнається 22 липня. Ним стане переможець пари Швеція – Бельгія.