Женское Евро-2022, 1/4 финала

Германия – Австрия – 2:0

Голы: Магуль, 25, Попп, 90

Англия первой гарантировала себе полуфинал, а вторую половину сетки открывали соседки.

Англия в экстра-тайме вырвала волевую победу над Испанией и стала первой полуфиналисткой женского Евро-2022

Первый тайм был полностью за немками. Бундесманшафт могла легко громить Австрию, однако ограничилась одним голом. На 25-й минуте Бюль запрессинговала соперницу и выкатила идеальную передачу под удар Магуль – 1:0. После перерыва австрийки набрались смелости и могли сравнять счет. Впрочем, защита Германии во главе с киперкой Мерле Фромс действовала надежно. Бюль должна была убивать интригу, но с 10 метров умудрилась пробить мимо пустого угла ворот.

Австрия сама себе подписала смертный приговор. Вратарь Цинсбергер слишком долго возилась с мячом и не придумала ничего лучше, чем влепить в Попп, от которой круглый курьезно залетел в сетку. 2:0 – Германия пробилась в полуфинал, где будет ждать победительницу пары Франция – Нидерланды.