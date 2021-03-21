"Телефон розривається щодо багатьох молодих талантів Шахтаря. Але коли ти чуєш пропозиції або те, що пропонують, то розумієш, чому італійський футбол так далеко попереду.

Трубін відреагував на чутки про інтерес Інтера та Мілана

Щодо Трубіна зверталися італійські команди з середини турнірної таблиці і пропонували 4-5 мільйонів – це безумство. Якби молодий італієць робив те ж, що і він, то коштував би 25 млн.

Наведу приклад Деміраля: ми знайшли його для Туреччини у другому дивізіоні, і Мірча Луческу розкритикував турецькі клуби, що дали йому піти. Він коштував мільйон, тисяча італійських клубів подзвонили мені, ми дали відмінні рекомендації і дуже добре висловилися щодо гравця. Але пропозицію зробив лише Сассуоло, який заплатив за нього дуже мало, а потім продав його через рік за 15 мільйонів в Ювентус", – цитує Ніколіні видання Nicoloschira.com.

Нагадаємо, 19-річний Трубін – вихованець "гірників", а цієї кампанії йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. У поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 22 матчі, 11 з яких відстояв на нуль. У решті пропустив 21 м'яч. Transfermarkt оцінює голкіпера у 7 млн євро.

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