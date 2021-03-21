"Телефон разрывается по многим молодым талантам. Но когда ты слышишь предложения или то, что предлагают, то понимаешь, почему итальянский футбол так далеко впереди.

Трубин отреагировал на слухи об интересе Интера и Милана

По Трубину обращались итальянские команды из середины турнирной таблицы и предлагали 4-5 миллионов – это безумие. Если бы молодой итальянец делал то же, что и он, то стоил бы 25 млн.

Наведу пример Демираля: мы нашли его для Турции во втором дивизионе, и Мирча Луческу раскритиковал турецкие клубы, что дали ему уйти. Он стоил миллион, тысяча итальянских клубов позвонили мне, мы дали отличные рекомендации и очень хорошо высказались об игроке. Но предложение сделал только Сассуоло, который заплатил за него очень мало, а затем продал его в следующем году за 15 миллионов в Ювентус", – цитирует Николини издание Nicoloschira.com.

Напомним, 19-летний Трубин – воспитанник "горняков", а в этой кампании ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. В текущем сезоне Трубин провел за Шахтер 22 матча, 11 из которых отстоял на ноль. В остальных пропустил 21 мяч. Transfermarkt оценивает голкипера в 7 млн ​​евро.

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