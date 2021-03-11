Асистент директора по футболу Шахтаря Карло Ніколіні, який свого часу працював у донецькому клубі тренером з фізпідготовки, поділився думками щодо голкіпера "гірників" Анатолія Трубін.

"Чи здивувався б я, якби на Трубіна націлився Мілан? Зовсім ні, оскільки по Анатолію ми вже отримали пропозиції і не лише від італійських команд.

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Дві з них надійшло від італійських клубів, але це не був Мілан. Ми їх відхилили, тому що пропонували навіть не половину того, скільки може коштувати Трубін, як ми думаємо.

Трубіна можна оцінити, враховуючи, що це дуже молодий воротар з досвідом гри у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, який виступає на високому рівні у чемпіонаті, а також він гравець збірної", – сказав Ніколіні у коментарі виданню TMW.

Нагадаємо, 19-річний кіпер є вихованцем "гірників", а цієї кампанії йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. У поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 19 матчів, 10 з яких відстояв на нуль. У решті пропустив 16 м'ячів. Transfermarkt оцінює голкіпера у 7 млн євро.

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