"Я думаю, що це всього лише чутки. Вони мене не цікавлять. Що стосується мене, то я зосереджений виключно на своїх виступах за Шахтар.

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Я тренуюся і багато працюю кожен день, щоб удосконалюватися і рости. У мене немає часу думати про трансферні чутки", – сказав Трубін у коментарі італійському виданню TMW.

Нагадаємо, 19-річний кіпер є вихованцем "гірників", а цієї кампанії йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. У поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 21 матч, 11 з яких відстояв на нуль. У решті пропустив 19 м'ячів. Transfermarkt оцінює голкіпера у 7 млн євро.

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