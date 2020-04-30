"Ніколи цього не зроблю": президент Італійської федерації футболу – про ймовірне відновлення сезону в Серії А

Очільник італійського футболу Габріеле Гравіна зайняв радикальну позицію у питанні відновлення перерваного пандемією коронавірусу чемпіонату країни.

"Я ніколи не зупиню сезон, поки залишаюсь президентом Італійської федерації футболу, оскільки це буде означати смерть італійського футболу.

Макрон тисне на сусідні країни з метою дострокового завершення сезону, – Le Parisien

Я захищаю інтереси усіх сторін, тому повторю, що я відмовляюсь погоджуватись на повну відміну сезону, якщо немає об'єктивних причин, що впливають на здоров'я учасників. Але тоді хтось повинен сказати мені про це прямо та зупинити.

Італійський футбол втратить 700-800 млн євро у випадку дострокового завершення сезону. Якщо ми продовжимо грати без глядачів, то збитки складуть 300 млн, а якщо відновимо сезон із глядачами – 100-150 млн", – цитує функціонера Football Italia.

Нагадаємо, що Італія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Пауза в Серії А триває від 10 березня.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ