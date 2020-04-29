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Макрон тисне на сусідні країни з метою дострокового завершення сезону, – Le Parisien

29 квітня 23:21 477 Читать на русском
Макрон тисне на сусідні країни з метою дострокового завершення сезону, – Le Parisien
Еммануель Макрон / AFP

Президент Франції Еммануель Макрон прагне, щоб провідні європейські чемпіонати взяли приклад із французької Ліги 1 та вирішили не догравати сезон 2019/20 через пандемію коронавірусу.

Господар Єлисейського палацу хоче, щоб першості Англії, Іспанії, Італії та Німеччини взяли приклад із Франції та достроково завершили змагання, повідомляє Le Parisien.

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Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню вже провела перемовини з італійським і німецьким колегами, намагаючись їх переконати в необхідності гармонізувати боротьбу з пандемією. На четвер вона запланувала розмову з міністром спорту Іспанії. Окрім того, сам президент Макрон вже телефонував очільникам сусідніх країн із пропозицію достроково завершити місцеві першості.

Нагадаємо, що у вівторок прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп наполіг на завершенні змагань у Лігах 1 і 2 через карантинні обмеження. Масові заходи на території республіки скасовані до вересня.

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Теги
коронавірус Франція АПЛ Ла Ліга Серія А Бундесліга Еммануель Макрон
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