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"Никогда этого не сделаю": президент Итальянской федерации футбола – о возможном возобновлении сезона в Серии А

07:30 51 Читати українською
"Никогда этого не сделаю": президент Итальянской федерации футбола – о возможном возобновлении сезона в Серии А
Габриэле Гравина / LaPresse

Руководитель итальянского футбола Габриэле Гравина занял радикальную позицию в вопросе возобновления прерванного пандемией коронавируса чемпионата страны.

"Я никогда не остановлю сезон, пока остаюсь президентом Итальянской федерации футбола, поскольку это будет означать смерть итальянского футбола.

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Я защищаю интересы всех сторон, поэтому повторю, что я отказываюсь соглашаться на полную отмену сезона, если нет объективных причин, влияющих на здоровье участников. Но тогда кто-то должен сказать мне об этом прямо и остановить.

Итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро в случае досрочного завершения сезона. Если мы продолжим играть без зрителей, то убытки составят 300 млн, а если возобновим сезон со зрителями – 100-150 млн", – цитирует функционера Football Italia.

Напомним, что Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Пауза в Серии А длится с 10 марта.

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Италия Серия А коронавирус
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