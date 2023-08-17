"Я радий творити історію в Аль-Хілялі. Мене мотивують виклики. Коли ви отримуєте такий виклик, це добре для вашої самооцінки.

Неймар виторгував розкішні бонуси за перехід в Аль-Хіляль – фантастичної зарплатні було замало

Було залучено багато футболістів. Саудівці збираються зробити чемпіонат дуже конкурентоспроможним. Я сподіваюся, що Аль-Хіляль може провести чудову кампанію та досягти своїх цілей. Вважаю, що конкурентоспроможність важлива, тому я сюди прийшов.

Кріштіану Роналду був піонером усього цього, усі називали його божевільним. І сьогодні бачите, що ліга Саудівської Аравії зростає все більше. І я тут, щоб допомогти їй розвиватися.

Я радий знайти якісних гравців в інших командах, це захоплююче. Коли я зустрінуся з Кріштіану Роналду, Бензема, Фірміно, хвилювання буде ще більшим. Я впевнений, що грати проти них буде чудово", – цитує бразильця Marca.

Нагадаємо, що Неймар отримав від Аль-Хіляля рекордний контракт з зарплатнею в 300 мільйонів доларів. Нападник може зіграти за нову команду в суботу, 19 серпня, проти Аль-Фейха.

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