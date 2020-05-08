"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ

Михайло Мудрик і донецький Шахтар стали одними з героїв популярного іспанського видання Marca. Журналісти змусили згадати яскравий домашній стадіон, де результативний півзахисник молодіжних збірних України не має можливості зіграти, а сам футболіст прославився на всю планету.

Донбас Арена увійшов у рейтинг найкращих 40 стадіонів планети, за версією Marca. На сайті іспанської газети триває грандіозне голосування, де стадіон Шахтаря посідає високе 19 місце з підтримкою у понад 6,9 тисячі голосів і перспективами росту – ще добу тому був значно далі. Арена, на якій не проводять офіційних матчів ось уже 6 років, випереджає такі культові споруди, як шотландський Селтік Парк (20 рядок), португальський Ештадіу Да Луж (22, приймав фінали Євро-2004 і ЛЧ-2014), нідерландський Йохан Кройф Арена (23, фінали ЛЧ-1998 і Ліги Європи 2013), південноафриканський Соккер Сіті (27, фінал ЧС-2010), французький Парк де Пренс (33, фінали Кубка чемпіонів, Євро та Кубка кубків), англійський Стемфорд Брідж (35), французький Стад де Франс (36, фінали ЧС-1998 і Євро-2016), уругвайський Сентенаріо (37, перший фінал Чемпіонату світу, який відбувся у 1930 році).

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Також стадіон у тимчасово окупованому Донецьку йде вище в рейтингу фанатів з цілого світу, ніж аргентинський Монументаль (24, фінал ЧС-1978), мексиканський Ацтека (25, фінали ЧС-1970 і ЧС-1986, бачив "Руку Бога" Марадони і 120 тисяч глядачів за раз), англійський Тоттенхем Хотспур Стедіум (26), бразильський Альянц Парк (28, виграв першу версію схожого голосування), португальський Драгау (30, фінал першої Ліги націй), італійський Ювентус Стедіум (31) чи російський Лужнікі (34, фінали ЛЧ-2008 і ЧС-2018).

Раніше видання FourFourTwo називало Донбас Арену 23-м найкращим стадіоном серед тих, які приймали матчі Ліги чемпіонів. До уваги бралися такі критерії, як архітектура, атмосфера та загальний досвід проведення важливих ігор. Трійку лідерів очолив стадіон Борусії Дортмунд Вестфален, далі йшли Енфілд Ліверпуля та Камп Ноу Барселони.

А ось у рейтингу Marca несподіваним лідером рейтингу з великою перевагою став Каїрський міжнародний стадіон (майже 120 тисяч голосів) – відвідуваність арени в Єгипті доходила до 120 тисяч, приймала фінали Кубка Африки та молодіжного Чемпіонату світу. Сантьяго Бернабеу віддали свої симпатії 44 тис. читачів, хоча сайт вважають наближеним до Реала. Трійку замикає Камп Ноу (майже 27 тисяч).

Іншим героєм іспанських журналістів у Шахтарі став 19-річний український вінгер. "Неможливий контроль, небачений ніколи раніше. Спробуйте не запаморочити голову, коли будете дивитися на те, як крутиться м'яч. Молодий гравець робить довгий пас витвором мистецтва. Ви не зможете припинити на це дивитися".

Знаменитий профіль 433 також шокований технікою українця: "Дивились цілий день на це і досі не розуміємо, ЯК". Відео на сторінці в самого "українського Неймара" набирають по 200-400 тисяч переглядів, а тут зібрало цілих 5 мільйонів. Йому аплодують найкращий в історії футзалу Фалькао, відомий вуличний футболіст з Австралії, співаки та журналісти з Європи і, звісно ж, звабливі модельки, куди без них.

Ще одне відео – така собі провокація футболіста, який запитує у своїх підписників: "Правда це чи фейк, монтаж". Майже 4 мільйони фанатів зацінили у пабліку 433, серед них і 40-мільйонний центрбек РБ Лейпциг Ібрагіма Конате. Вражена й уругвайська ESPN: "Унікальний метод контролю українця з команди U-19".

Мудрика вже кличуть у топ-клуби і пропонують реальні гроші. Звісно, це ще не Барселона, Реал чи Манчестер, а Шахтар може розсміятися з пропонованих сум, адже звик продавати за десятки мільйонів євро. Однак сам факт дуже показовий – це ж футболіст, який не відіграв і 400 хвилин (більшість з них в оренді за аутсайдера, київський Арсенал) на серйозному дорослому рівні хоча б в УПЛ. При цьому атакувальний півзахисник, який забивав за 3 основні вікові групи збірної України до 21 року, уже другий рік поспіль засвітився в Юнацькій версії Ліги чемпіонів.

Від його фінтів і асистів натерпілися таланти Манчестер Сіті та Аталанти, і це помітили чимало скаутів. Поки донецький клуб не надто балує шансами своїх вихованців, інші готові їх розкривати. Шкода, але у провідних клубах України досі вважають, що 19-річним талантам надто рано довіряти, той же динамівець Цітаішвілі чи "гірняк" Сікан охоче підтвердять. З іншого боку бояться продешевити і планують колись там на них заробити. Виходить ситуація – ні собі, ні іншим. Ось і доводиться вдовольнятися славою зірок соцмереж.

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