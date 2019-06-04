Бахарєв: На Донбас Арені живуть лисиці – нори риють, на сонечку гріються

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Бахарєв, який живе та працює в Донецьку, розповів про стан Донбас Арени. Колись один з топових стадіонів світу нині переживає не найкращі часи.

"В Донецьку я з 1999 року. Коли закінчив грати, став дитячим тренером в системі Шахтаря. Займаюся цим донині. У 2014 році перша команда Шахтаря переїхала до Києва і з того часу не була в Донецьку жодного разу – ні гравці, ні керівники.

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Донбас Арена? Вона стоїть. Вибухом пошкодило одну частину, але стадіон в принципі живий, треба його чистити, відмивати. Потрібні серйозні вкладення.

Поки арену не чіпають. Музей тільки відкрили, інколи заглянуть відвідувачі. Я дітей теж водив. Пройшовся, подивився. Поле вбите, там лисиці живуть. Нори риють, на сонечку гріються. Чотири штуки. Ніяк вивести їх не можуть. А можливо, не намагаються", – цитує Бахарєва Матч ТВ.

Цікаво, що в активі 42-річного екс-футболіста по одному поєдинку за збірні України та Росії: у 2002 році за "синьо-жовтих" та у 1998 – за росіян.

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