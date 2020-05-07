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"Ставили кого завгодно, тільки не мене": Цітаішвілі вважає, що йому не дають шансів в Динамо

7 травня 12:57 4296 Читать на русском
"Ставили кого завгодно, тільки не мене": Цітаішвілі вважає, що йому не дають шансів в Динамо
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі незадоволений своїм становищем у київському клубі.

"Ні до, ні після чемпіонату світу багато не зіграв. Через той гол у фіналі я, як мінімум, заслуговував шанс у Динамо. Нормальний шанс, а не 8 хвилин з Колосом. Мені кажуть, що я заміна Циганкову, що мене готують. Але мені це говорили з 16 років.

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Коли готували Ярмоленка, він зіграв матчів 20-22 перед тим, як стати основним. А я скільки зіграв? У мене за 2 роки 200 хвилин у першій команді. Коли тобі дають 20 матчів, а ти себе не показав – тоді питань немає. Якщо побачу, що у мене не виходить – я сам піду. Але мені цього не давали, щоб я сам пішов. Я постійно в очікуванні, що мені от-от дадуть шанс.

Ні на кого не ображаюся, але у всіх є свій час. Михайличенко почав у 23 і став топом. Про мене говорили вже в 19. Чекаю вже два роки. Багато хто говорить, що я гідний шансу, багато хто говорить, що я вже готовий грати. У Циганкова була травма, я не потрапив в заявку 18 чоловік. Ставили Караваєва, Буяльського, кого завгодно, але тільки не мене. Ставили людей на нерідну позицію. Сидів на заміні, випустили Піваріча, коли я один півзахисник на заміні. У наступному матчі – Андрієвського. Виникає багато запитань, але я не можу їх поставити", – сказав Цітаішвілі у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

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