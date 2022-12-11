"Звичайно, для нас ця ситуація з третім місцем не може бути прийнятною, оскільки такий клуб, як Динамо, завжди ставить перед собою лише найвищі завдання й для нас є лише перше місце в таблиці.

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Шанси завжди є, тож будемо наполегливо працювати й вірити, що весняна частина сезону в чемпіонаті складеться для нас краще.

Було якось ніяково після такого початку чемпіонату (дві поразки на старті і остання сходинка турнірної таблиці, – прим.). Ніхто не розумів, чому таке відбувається. Але по ходу чемпіонату ситуацію вдалось дещо виправити та, поступово підіймаючись, повернутися до боротьби за найвищі місця", – цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни пішли на зимову паузу на 3-й сходинці турнірної таблиці УПЛ з 30 балами – у киян така ж кількість очок, як і в Шахтаря, але "гірники" мають дві гри в запасі.

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