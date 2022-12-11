"Конечно, для нас эта ситуация с третьим местом не может быть приемлемой, поскольку такой клуб, как Динамо, всегда ставит перед собой только самые высокие задачи и для нас существует только первое место в таблице.

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Шансы всегда есть, так что будем упорно работать и верить, что весенняя часть сезона в чемпионате сложится для нас лучше.

Было как-то неловко после такого начала чемпионата (два поражения на старте и последняя ступенька турнирной таблицы, – прим.). Никто не понимал, почему это происходит. Но по ходу чемпионата ситуацию удалось несколько исправить и, постепенно поднимаясь, вернуться к борьбе за самые высокие места", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне ушли на зимнюю паузу на 3-й строчке турнирной таблицы УПЛ с 30 баллами – у киевлян такое же количество очков, как и у Шахтера, но "горняки" имеют две игры в запасе.

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