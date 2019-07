Нігерія – ПАР: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

Матч 1/4 фіналу КАН-2019 Нігерія – ПАР розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24"

Стартові склади

Нігерія: Акпеї – Авазіем, Троост-Еконг, Омеруо, Коллінс – Етебо, Ндіді – Чуквуезе, Івобі, Муса – Ігало

Запасні: Узохо, Езенва, Балогун, Абдуллахі, Айна, Обі Мікел, Огу, Сімон, Калу, Онуахо, Онєкуру, Осімхен

ПАР: Вільямс – Мхізо, Хлатшвайо, Мхваназі, Хланті – Зунгу, Фурман, Мокотжо – Пау, Мотхіба, Лорч

Запасні: Бвума, Кіт, Кардосо, Маела, Мфахлеле, Вілаказі, Кекана, Мабунда, Сереро, Зване, Мабое, Вельдвайк

