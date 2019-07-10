Нігерія – ПАР: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

Збірні Нігерії та ПАР поборються за півфінал Кубку африканських націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу КАН-2019 Нігерія – ПАР розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24"
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Стартові склади
Нігерія: Акпеї – Авазіем, Троост-Еконг, Омеруо, Коллінс – Етебо, Ндіді – Чуквуезе, Івобі, Муса – Ігало
Запасні: Узохо, Езенва, Балогун, Абдуллахі, Айна, Обі Мікел, Огу, Сімон, Калу, Онуахо, Онєкуру, Осімхен
ПАР: Вільямс – Мхізо, Хлатшвайо, Мхваназі, Хланті – Зунгу, Фурман, Мокотжо – Пау, Мотхіба, Лорч
Запасні: Бвума, Кіт, Кардосо, Маела, Мфахлеле, Вілаказі, Кекана, Мабунда, Сереро, Зване, Мабое, Вельдвайк
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