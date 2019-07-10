toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРЫ

Нигерия – ЮАР: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019

21:55 133 Читати українською
Нигерия – ЮАР: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019
Нигерия – ЮАР: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019

Сборные Нигерии и ЮАР поборятся за полуфинал Кубка африканских наций. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

27’ Сэмюэль Чуквуэзе
 
27’ Сэмюэль Чуквуэзе

Матч 1/4 финала КАН-2019 Нигерия – ЮАР начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24"

Сенегал переиграл Бенин и стал первым полуфиналистом КАН-2019

Стартовые составы

Нигерия: Акпеи – Авазием, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинс – Этебо, Ндиди – Чуквуэзе, Ивоби, Муса – Игало

Запасные: Узохо, Эзенва, Балогун, Абдуллахи, Айна, Оби Микел, Огу, Симон, Калу, Онуахо, Онекуру, Осимхен

ЮАР: Вильямс – Мхизо, Хлатшвайо, Мхванази, Хланти – Зунгу, Фурман, Мокотжо – Пау, Мотхиба, Лорч

Запасні: Бвума, Кит, Кардосо, Маэла, Мфахлеле, Вилакази, Кекана, Мабунда, Сереро, Зване, Мабоэ, Вельдвайк

"Фанаты требовали крови – тренера спасали вертолетом". Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского

blog_ava
Неймар проводит время с Роналду в разгар конфликта с ПСЖ
10:46
858
Теги
ЮАР ЮАР Нигерия Нигерия Нигерия - ЮАР Кубок африканских наций КАН-2019 Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
21
мин
Транс
18:30
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук