Нигерия – ЮАР: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019

Сборные Нигерии и ЮАР поборятся за полуфинал Кубка африканских наций. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала КАН-2019 Нигерия – ЮАР начался в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24"
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Стартовые составы
Нигерия: Акпеи – Авазием, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинс – Этебо, Ндиди – Чуквуэзе, Ивоби, Муса – Игало
Запасные: Узохо, Эзенва, Балогун, Абдуллахи, Айна, Оби Микел, Огу, Симон, Калу, Онуахо, Онекуру, Осимхен
ЮАР: Вильямс – Мхизо, Хлатшвайо, Мхванази, Хланти – Зунгу, Фурман, Мокотжо – Пау, Мотхиба, Лорч
Запасні: Бвума, Кит, Кардосо, Маэла, Мфахлеле, Вилакази, Кекана, Мабунда, Сереро, Зване, Мабоэ, Вельдвайк
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