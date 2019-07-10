Нігерія на останніх хвилинах вирвала перемогу над ПАР та вийшла у півфінал КАН-2019

У чвертьфіналі Кубка африканських націй збірна Нігерії завдяки голам Самуеля Чуквуезе та Вілліама Троост-Еконга здобула важку перемогу над ПАР.

Початок чвертьфінального поєдинку виявився обнадійливим. Команди почергово тримали м'яч та намагалися вийти у швидку атаку, а на 6-й хвилині стався і перший удар по воротах – це Ндіді отримав скидку та пробив метрів з 23-х над поперечкою. ПАР відповіло на 11-й проривом Лорча на правий край штрафного та неточним пострілом з гострого кута. Здавалося, що зараз піде екшн, але в наступні 15 хвилин на полі не відбувалося нічого цікавого. Суцільна позиційна боротьба, фоли та неточні передачі – от і все, що можна було побачити.

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Втім, поступово ставала помітною слабкість збірної ПАР у креативній складовій, а також вище швидкість та якість роботи з м'ячем у Нігерії. До 26-ї хвилини "суперорлам" вдалося провести кілька проривів по флангах, а на 27-й один з них завершився взяттям воріт "бафана-бафана. Гол прийшов з лівого краю, де Івобі обіграв захисника, після чого зробив простріл у штрафний на Чуквуезе – той пробив у дотик, влучив у Ігало і тут же піймав відскок, вистріливши у лівий нижній кут. 1:0 – Нігерія повела у рахунку.

В наступні 15 хвилин збірна ПАР пропустила цілу серію (контр)атак по флангах. На 36-й прорив Муси зліва завершився поперечним пасом під удар Чуквуезе, але той метрів з 23-х запустив м'яч у небо. На 42-й же Самуель на дриблінгу пройшов Хлатшвайо, увійшов на правий край штрафного та прострілив, однак "бафана-бафана" врятував підкат Фьормана. ПАР відповіло непоганою атакою на 44-й, коли вдалося заробити стандарт прямо на лінії карного майданчика, але Мотіба з класної позиції не зміг перекинути стінку.

По перерві Нігерія одразу захопила ініціативу, почавши розривати ПАР швидкими проривами через фланги. Вже на 49-й хвилині контрвипад "суперорлів" завершився фолом капітана "бафана-бафана" на лінії штрафного. Етебо взявся виконувати небезпечний стандарт, прямим ударом ціливши у ліву дев'ятку – бути б голу, якби голкіпер Коллінс у фантастичному стрибку не перевів м'яч у поперечку.

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Після цього відбулося кілька проривів Муси на дрилінгу, а на 57-й захисники втратили Чуквуезе – Самуель прострілив з правого краю на дальню стійку, але Ігало не встиг замкнути. ПАР відповів слабеньким ударом в площину від Фьормана на 56-й хвилині та більш сильним, але менш точним пострілом Мхізе на 63-й. Поступово Нігерія зменшила оберти, дозволивши супернику працювати з м'ячем на власній половині поля – і "бафана-бафана" вже на 70-й довели справу взяття воріт!

Відзначився Зунгу, який ударом головою в дальній кут замкнув скидку після подачі зі штрафного, хоча гол спочатку не зарахували через офсайд. Лише після перегляду повтору стало зрозуміло, що м'яч до хавбека ПАР відскочив від футболіста "суперорлів", тому арбітр вказав на центр – 1:1!

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Це дещо вибило Нігерію з колії. Перший нормальний момент фаворити пари змогли провести лише на 80-й хвилині, коли Івобі змістився з правого флангу та пробив в дальню дев'ятку – над поперечиною. "Бафана-бафана" відповіли на цей момент схожим зміщенням Тау, але Персі пробив у ближній кут слабенько для воротаря.

Покарання за марнотратство прийшло на 89-й, коли Нігерія заробила два кутових поспіль – перший накрили захисники, але другий спокійно замкнув абсолютно відкритий Троост-Еконг. Він пробивав у порожні ворота, адже Коллінс пролетів повз м'яч. 2:1 – ПАР вже нічого не міг зробити. Фінальний свисток зафіксував перемогу Нігерії.

Таким чином, Нігерія вийшла у півфінал Кубка африканських націй, в якому суперником стане переможець чвертьфінальної пари Кот-д'Івуар – Алжир. Матч зіграють 14 липня.

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