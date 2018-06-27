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Нігерія – Аргентина: сльози гравців, килим і палець Марадони, бандера і чари фанаток – як пережити драму на ЧС-2018

12:16 1634 Читать на русском

Збірна Аргентини видряпалась у плей-офф Чемпіонату світу 2018 в останній момент, здолавши опір Нігерії. Найкращі моменти матчу 3 туру ЧС-2018 у підбірці фото.

Аргентинцям пощастило двічі. Ісландія не змогла обіграти Хорватію – раз. Аргентина дотиснула Нігерію – два. Ліонель Мессі нарешті забив свій гол і повів команду Сампаолі за собою. Його нація божеволіла від неконтрольованого вибуху щастя від перемоги, чого так довго чекали.

ЧС-2018 Нігерія – Аргентина: "альбіселестес" у драматичному матчі перемогли Нігерію та вийшли до 1/8 фіналу

Вкрасти шоу Лео намагався інший великий аргентинець. Дієго Марадона роздавав середні пальці направо і наліво, вивішував килим зі своїм зображенням і змушував оточуючих тримати його, аби не впав з трибуни.

Відзначимо і креативних фанатів та чарівних вболівальниць збірної Аргентини. Деякі вивісили банер з написом бандера (означає прапор з іспанської), який, на диво, не стривожив російських стюардів.

Марадона розповів, що з ним трапилось після матчу Нігерія – Аргентина

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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