Нигерия – Аргентина: слезы игроков, ковер и палец Марадоны, бандера и чары фанаток – как пережить драму на ЧМ-2018

Сборная Аргентины выгрызла путевку в плей-офф Чемпионата мира 2018 в последний момент, одолев сопротивление Нигерии. Лучшие моменты матча 3 тура ЧМ-2018 в подборке фото.

Аргентинцам повезло дважды. Исландия не смогла обыграть Хорватию – раз. Аргентина дожала Нигерию – два. Лионель Месси наконец-то забил свой гол и повел команду Сампаоли за собой. Его нация сходила с ума от неконтролируемого взрыва счастья по поводу победы, чего так долго ждали.

ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина: "альбиселестес" в драматичном матче победили Нигерию и вышли в 1/8 финала

Украсть шоу Лео пытался другой великий аргентинец. Диего Марадона раздавал средние пальцы направо и налево, вывешивал ковер со своим изображением и заставлял окружающих держать его, чтобы не упал с трибуны.

Отметим и креативных фанатов и очаровательных болельщиц сборной Аргентины. Некоторые вывесили баннер с надписью бандера (означает флаг с испанского), который, к удивлению, не встревожил российских стюардов.

Марадона рассказал, что с ним случилось после матча Нигерия – Аргентина