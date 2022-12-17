Нідерландська команда заявила на офіційний матч 48-річного тренера воротарів
Габор Бабош потрапив у заявку Бреди через травми двох воротарів команди.
48-річний тренер воротарів Бреди Габор Бабош був заявлений на матч 18-го туру чемпіонату другого дивізіону Нідерландів, інформує Voetbal International.
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Після травм двох воротарів команди – Роя Кортсміта та Арона ван Ларе – у Бреди залишився лише один здоровий голкіпер, 20-річний Пепейн ван де Мербель. Матч із Альмері Сіті (0:1) став для нього дебютним на професійному рівні.
Габор Бабош просидів весь матч у запасі. Свій останній матч угорець зіграв у травні 2013 року за Наймеген, після чого ще два роки перебував на контракті клубу, але на поле більше не з'являвся.
У Нідерландах цю ситуацію порівняли з тією, в якій опинився Пол ван дер Мірен у 1991 році. У віці 47 років ван дер Мірен вийшов на поле, тому що в його команді – Телстар – одночасно травмувалися одразу чотири голкіпери.
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