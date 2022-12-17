48-летний тренер вратарей Бреды Габор Бабош был заявлен на матч 18 тура чемпионата второго дивизиона Нидерландов, информирует Voetbal International.

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После травм двух вратарей команды – Роя Кортсмита и Арона ван Ларе – у Бреды остался только он здоровый голкипер, 20-летний Пепейн ван де Мербель. Матч с Альмере Сити (0:1) стал для него дебютным на профессиональном уровне.

Габор Бабош просидел весь матч в запасе. Свой последний матч венгр сыграл в мае 2013 года за Неймеген, после чего ещё два года находился на контракте клуба, но на поле больше не выходил.

В Нидерландах эту ситуацию сравнили с той, в которой оказался Пол ван дер Мирен в 1991 году. В возрасте 47 лет ван дер Мирен вышел на поле, потому что в его команде – Телстар – одновременно травмировались сразу четыре голкипера.

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