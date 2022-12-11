Футбол 24 обговорив чи не найкращий матч катарського Мундіалю 2022 року. Шоу на полі та поза ним влаштували Нідерланди й Аргентина.

"Альбіселесте" виявились сильнішими у серії післяматчевих пенальті й пробрались у півфінал. Після матчу одним із героїв став Ліонель Мессі, який абсолютно не стримував емоцій. Капітан підбіг до лави запасних нідерландців і потролив Луї ван Гала. А в післяматчевому флешінтерв'ю звинуватив 71-річного тренера у низькоякісному футболі. Про все найцікавіше розповідає Футбол 24.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала