"Придурку, вали звідси": Мессі зірвало дах, помста ван Галу через 8 років – все про найкращий матч ЧС-2022
20:58 - Читать на русском
Футбол 24 обговорив чи не найкращий матч катарського Мундіалю 2022 року. Шоу на полі та поза ним влаштували Нідерланди й Аргентина.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науель Моліна 35’
Ліонель Мессі 73’
35’ Науель Моліна
73’ Ліонель Мессі
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
"Альбіселесте" виявились сильнішими у серії післяматчевих пенальті й пробрались у півфінал. Після матчу одним із героїв став Ліонель Мессі, який абсолютно не стримував емоцій. Капітан підбіг до лави запасних нідерландців і потролив Луї ван Гала. А в післяматчевому флешінтерв'ю звинуватив 71-річного тренера у низькоякісному футболі. Про все найцікавіше розповідає Футбол 24.
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