Головний тренер Утрехта Хенк Фрейзер побив на тренуванні нападаючого Аміна Юнеса, і це коштувало йому посади. Про це повідомляє Algemeen Dagblad. Офіційний сайт Утрехта також констатував звільнення Фрейзера.

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56-річного фахівця було призначено головним тренером Утрехта минулого літа. На зимову перерву команда пішла після чотирьох перемог поспіль. Це дозволило Утрехту піднятися на 7 місце у турнірній таблиці.

"Я нашкодив клубу і повинен піти. Я не впізнаю себе у своїх діях і хотів би перепросити перед усіма причетними", – заявив Фрейзер.

Нагадаємо, що Амін Юнес викликався Хансі Фліком до збірної Німеччини на відбіркові матчі до ЧС-2022.

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