Нідерланди дозволили футболістці виступати за чоловічу команду

Найцікавіше питання у цій ситуації, чи буде виділена для нової учасниці команди окрема роздягальня.

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) вирішив дозволити заявляти жінок за чоловічі клуби, і бажаючі не змусили себе чекати, повідомляє офіційний сайт організації.

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Футболістка Еллен Фоккема потрапила у заявку команди Фоарут, яка виступає у дев'ятому за силою дивізіоні Нідерландів.

"KNVB виступає за різноманітність і рівність. Це повинно стосуватися всіх і кожного. Більше того, це хороше спортивне завдання, яке ми не хочемо блокувати. Ось чому ми починаємо цей експеримент. Досвід покаже, як працюватиме ця ідея. Ми будемо перебувати у тісному контакті з клубом і стежити за цим нововведенням", – сказав директор з розвитку футболу в KNVB Арт Лангелер.

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