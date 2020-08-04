toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Нідерланди дозволили футболістці виступати за чоловічу команду

22:55 - Читать на русском
Нідерланди дозволили футболістці виступати за чоловічу команду
Еллен Фоккема / Фото Фоарут

Найцікавіше питання у цій ситуації, чи буде виділена для нової учасниці команди окрема роздягальня.

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) вирішив дозволити заявляти жінок за чоловічі клуби, і бажаючі не змусили себе чекати, повідомляє офіційний сайт організації.

Саленко: Жінку не можна було пускати в футбол

Футболістка Еллен Фоккема потрапила у заявку команди Фоарут, яка виступає у дев'ятому за силою дивізіоні Нідерландів.

"KNVB виступає за різноманітність і рівність. Це повинно стосуватися всіх і кожного. Більше того, це хороше спортивне завдання, яке ми не хочемо блокувати. Ось чому ми починаємо цей експеримент. Досвід покаже, як працюватиме ця ідея. Ми будемо перебувати у тісному контакті з клубом і стежити за цим нововведенням", – сказав директор з розвитку футболу в KNVB Арт Лангелер.

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки

blog_ava
Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні
10:22
6432
Теги
Нідерланди Королівський футбольний союз Нідерландів Жіночий футбол
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
17
хв
Шахтар
19:55
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук