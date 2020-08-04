Нидерланды позволили футболистке выступать за мужскую команду

Интересный вопрос в этой ситуации, будет ли выделена для новой участницы команды отдельная раздевалка.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил позволить заявлять женщин за мужские клубы, и желающие не заставили себя ждать, сообщает официальный сайт организации.

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Футболистка Эллен Фоккема попала в заявку команды Фоарут, которая выступает в девятом по силе дивизионе Нидерландов.

"KNVB выступает за разнообразие и равенство. Это должно касаться всех и каждого. Более того, это хорошее спортивное задача, которую мы не хотим блокировать. Вот почему мы начинаем этот эксперимент. Опыт покажет, как будет работать эта идея. Мы будем находиться в тесном контакте с клубом и следить за этим нововведением", – сказал директор по развитию футбола в KNVB Арт Лангелер.

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