Саленко: Жінку не можна було пускати в футбол 

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко розкритикував спосіб використання VAR в чемпіонаті України.

"VAR заважає нашому футболу. Я чомусь не помічав, щоб у топ-чемпіонатах його так часто використовували і так довго і скрупульозно розбирали моменти.

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Особливо жінка у нас, яку не можна було пускати в футбол. Це дуже заважає футболу. По три-п'ять хвилин перерви – це вже не та гра, яку ми всі любимо.

Ми бачимо, що в Європі у жодному серйозному матчі так часто і так довго не використовують VAR. Лише екстрені моменти і, навпаки, намагаються мінімізувати паузи", – сказав Саленко у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, останні кілька турів в українському футболі відзначились серйозними суддівськими скандалами. Не особливо допомагає рефері і система відеодопомоги – арбітрів звинувачують у занадто частому і тривалому використанні VAR, а також у помилкових рішеннях, які впливають на результати матчів.

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