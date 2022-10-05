Наполі продовжує домінувати у групі А Ліги чемпіонів. Ліверпуль також набирає важливі очки.

Ліга чемпіонів, 3 тур

Ліверпуль – Рейнджерс – 2:0

Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53

Аякс – Наполі – 1:6

Голи: Кудус, 9 – Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зєлінскі, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81

Вилучення: Тадіч, 73 (А)

Айнтрахт – Тоттенхем – 0:0

Наполі в статусі лідера групи А поїхав в Амстердам і розтрощив там Аякс. Хоча починалося все погано для Спаллетті – Тейлор рикошетом від Кудуса відкрив рахунок. Однак Наполі виглядав дуже потужно і вже до середини тайму відігрався, коли Распадорі замкнув ідеальну подачу Олівейри.

Лідер неаполітанців Кварацхелія змарнував свій момент, але відразу ж створив нагоду для партнера. Ді Лоренцо забив з передачі Хвічі. Перед перервою Наполі оформив третій гол – Ангісса перехопив м'яч у центрі поля та вивів на порожні ворота Зєлінскі.

На початку другого тайму Наполі добив Аякс. Спрацював пресинг – Ангісса знову зіграв на перехопленні та асистував Распадорі. А потім свій гол знайшов і Хвіча. "Грузинський Марадона" обігрався в стіночку з Распадорі та забив п'ятий. Сімеоне поклав шостий і масну крапку.

Наполі по-справжньому вражає. Три матчі, 9 очок, +11 різниця голів. І це в одній з найскладніших груп. Аякс залишився на третьому місці та втратив капітана на матч в Неаполі. Тадіч під завісу зустрічі отримав червону.

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Ліверпуль у паралельному матчі цього квартету переграв Рейнджерс. Мерсисайдці безперестанку тиснули на ворота Макгрегора (24:7 за ударами), але забили тільки два голи.

Александер-Арнольд шикарно пробив зі штрафного, вивівши Юргена Клоппа вперед. А на початку другого тайму Салах реалізував пенальті, зароблений Діасом.

Традиційно кілька моментів змарнував Нуньєс, не забив з гри і Салах. Ліверпуль ризикував догратися: на останніх хвилинах Цімікас мусив виносити м'яч з лінії своїх воріт, а Аліссон – тягнути удари впритул.

Зрештою все обійшлося. Ліверпуль набрав 6 очок і закріпився на другому місці групи А. Рейнджерс – на дні таблиці без особливих шансів за щось зачепитися.

Антоніо Конте робить все можливе, щоб не зрадити собі та не вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Тоттенхем не переграв Айнтрахт. Кейн і Сон створювали один одному моменти, але все запороли. Матч завершився нульовою нічиєю. Тоттенхем і Айнтрахт поділяють друге місце в групі D з 4 очками. Вище – Спортінг, нижче – Марсель.

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