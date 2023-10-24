Роману Яремчуку не знайшлося місця у стартовому складі, але Валенсія за 25 хвилини зробила заявку на перемогу – забила два голи, а в суперника вилучили Наварро.

Валенсія перемогла Кадіс, перервавши безвиграшну серію – сантиметри скасували дебютний гол Яремчука

Українець вийшов на заміну 75 хвилині й навіть встиг забити, але його гол не зарахували через офсайд. До слова, ця перемога стала першою для Яремчука у Валенсії, коли він брав участь у матчі. Гру з Атлетіко Роман повністю провів у запасі, а на старті "сезону" він ще не був гравцем "кажанів".