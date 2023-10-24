Незарахований гол і перша перемога Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Кадіс – 2:0
24 жовтня 09:24 - Читать на русском
Валенсія обіграла Кадіс (2:0) в рамках 10-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Роберт Наварро 22’
4’ Хосе Гайя
22’ Роберт Наварро
25’ Уго Дуро
Роману Яремчуку не знайшлося місця у стартовому складі, але Валенсія за 25 хвилини зробила заявку на перемогу – забила два голи, а в суперника вилучили Наварро.
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Українець вийшов на заміну 75 хвилині й навіть встиг забити, але його гол не зарахували через офсайд. До слова, ця перемога стала першою для Яремчука у Валенсії, коли він брав участь у матчі. Гру з Атлетіко Роман повністю провів у запасі, а на старті "сезону" він ще не був гравцем "кажанів".
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