Незасчитанный гол и первая победа Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Кадис – 2:0
24 октября 09:24 - Читати українською
Валенсия обыграла Кадис (2:0) в рамках 10-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Роберт Наварро 22’
4’ Хосе Гайя
22’ Роберт Наварро
25’ Уго Дуро
Роману Яремчуку не нашлось места в стартовом составе, но Валенсия за 25 минут сделала заявку на победу – забила два гола, а у соперника удалили Наварро.
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Украинец вышел на замену 75 минуте и даже успел забить, но его гол не засчитали из-за офсайда. Эта победа стала первой для Яремчука в Валенсии, когда он принимал участие в матче. Игру с Атлетико Роман полностью провел в запасе, а на старте "сезона" он еще не был игроком "летучих мышей".
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