Роману Яремчуку не нашлось места в стартовом составе, но Валенсия за 25 минут сделала заявку на победу – забила два гола, а у соперника удалили Наварро.

Валенсия победила Кадис, прервав безвыигрышную серию – сантиметры отменили дебютный гол Яремчука

Украинец вышел на замену 75 минуте и даже успел забить, но его гол не засчитали из-за офсайда. Эта победа стала первой для Яремчука в Валенсии, когда он принимал участие в матче. Игру с Атлетико Роман полностью провел в запасе, а на старте "сезона" он еще не был игроком "летучих мышей".