Кадіс в рамках матчу 10-го туру Ла Ліги 2023/24 зазнав поразки від Валенсії. Звіт про матч і виступ Яремчука читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Местальї був важливим для обох команд. Кадіс приїхав у гості, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію й тримаючись у трьох очках від зони вильоту. Валенсія ж не знала перемог протягом 4-х турів, однак у випадку звитяги "кажани" піднялись би на восьму сходинку.

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Господарі так сильно завелися, що відкрили рахунок вже на 4-й хвилині зусиллями Гайї. Капітан Валенсії отримав приникну передачу на лівий край штрафного й ефектно перекинув Ледесму з гострого кута. На 22-й же хвилині левантійці ще й отримали чисельну перевагу – Наварро задалеко прокинув м'яч, Пепелу вибив його у підкаті, а Роберт незграбно наступив йому на ногу. Червона картка для хавбека Кадіса.

"Кажани" моментально конвертували свою перевагу в другий гол. Корейя отримав діагональ на правий фланг, увійшов у штрафний і виконав простріл на Франа Переса, але захисник вибив м'яч з-під нього назад на Корейя. Тьєррі ж несподівано виконав "рабону", підкинувши м'яч на лінію воротарського – Дуро ж замкнув навіс. 2:0!

Цей рахунок протримався до самого фінального свистка. На жаль, Яремчука випустили лишень на 19 останніх хвилин, однак вже через дві хвилини після появи на полі українець забив гол! Роман замкнув подачу Гайї, спрямувавши м'яч у дальній кут – втім, взяття воріт не зарахували через мінімальний офсайд.

Але розвинути такий старт не вдалося. В наступні 16 хвилин Яремчук нічим цікавим не запам'ятався. Загалом, у його активі жодного удару, два офсайди, два верхових єдиноборства (одне успішне), один винос і дев'ять пасів (сім точних). Більшість передач були назад або в глибині.

Кадіс у другому таймі створив декілька хороших моментів, але розмочити рахунок не зміг. Що і не дивно – на виїзді "жовта субмарина" набрала всього одне очко у сезоні. Фінальний свисток зафіксував перемогу Валенсії.

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