Неймар повернеться на поле до матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лікар форварда ПСЖ Неймара дав свій прогноз щодо повернення бразильця у стрій.

Фізіотерапевт Неймара Рафаел сподівається, що форвард зможе взяти участь у чвертьфінальних матчах ліги чемпіонів (якщо ПСЖ туди потрапить), повідомляє Fui Clear.

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"Якщо все піде добре і ПСЖ вийде в чвертьфінал, то Неймар буде готовий зіграти там. Але лише якщо все буде йти за нашим планом", – заявив Рафаел.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ на виїзді впевнено обіграв Манчестер Юнайтед (2:0).

Перші чвертьфінальні поєдинки турніру відбудуться 9-10 квітня.

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