Неймар епічно відзначив свій День народження: зіркові гості, танці на інвалідному візку, сльози та "нова кістка"

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар влаштував у Парижі помпезну вечірку з нагоди свого 27 дня народження.

Неймар, який нещодавно зазнав важкої травми та ризикує пропустити близько двох місяців, святкував разом з сім'єю, партнерами по команді та іншими знаменитими гостями. Крім Буффона, Мбаппе, Дані Алвеса, Ді Марії, Верратті або новачка Паредеса на вечірці були помічені бразильський співак Веслі Сафадан, діджей Боб Сінклер та чемпіон світу з серфінгу Габрієль Медіна.

Неймар постане перед судом через махінації – бразилець не зміг домовитись з іспанською Фемідою

Головна зірка ПСЖ спочатку пересувався за допомогою милиць, а у розпал свята танцював на червоному інвалідному візку.

Найбільш емоційний момент вечірки відбувся, коли Неймар вийшов на сцену, щоб привітатися з усіма запрошеними. 27-річний футболіст виголосив емоційну промову, заявивши, що хотів би отримати у подарунок нову кістку. Відзначимо, що бразилець вдруге за рік отримав перелом п'ятої плесневої кістки правої ноги.

"Спортсмени розуміють, як мені складно зараз бути з милицями, але ви допомагаєте мені залишатися сильним. Я знову відчув себе щасливим, побачивши вас: найкращих друзів, родину, партнерів по команді. Найбільше мені хотілося б, щоб я міг виходити на поле і займатися тим, що мені подобається найбільше, – грати в футбол. Я хотів би отримати в подарунок на день народження нову кістку, це був би найкращий подарунок.

Через травму я навіть подумував про скасування вечірки. Я молився Богу і просив дати мені сили, щоб я міг пройти все те, з чим зіткнувся зараз. Мені дуже важко залишатися осторонь від футболу, адже футбол це те, що робить мене щасливим. Ви, мої близькі люди, допомагаєте мені відновлюватися. Ви – моя радість. Спасибі всім вам", – сказав Неймар зі сльозами на очах.

