Неймар заявив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб, – ЗМІ

Форвард ПСЖ Неймар видав нову порцію головного болю босам паризького клубу.

Неймар неодноразово заявляв президенту ПСЖ про свій намір покинути французький гранд, повідомляє UOL.

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За інформацією джерела, напередодні новоспечений спортивний директор парижан Леонардо Араужо телефонував зірковому бразильцю, щоб обговорити нові ідеї клубу. Під час розмови 27-річний форвард знову нагадав, що не хоче залишатись в ПСЖ.

Також Неймар 8 липня не прибув у табір чинного чемпіона Франції на передсезонні збори, після чого клуб заявив, що до бразильця будуть застосовані санкції.

Нагадаємо, за чутками Неймар прагне повернутись в Барселону, яку він покинув у 2017 році.

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