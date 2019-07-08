"ПСЖ знав, що Неймар не приїде в розташування команди", – батько форварда різко відповів парижанам

Неймар Сантус-старший пояснив неявку сина на передсезонний збір ПСЖ.

Батько зіркового форварда ПСЖ зізнався, що в клубі були в курсі, що Неймар не прибуде в розташування парижан 8 липня.

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"Причина відсутності була відома, це було заплановано рік тому, і ми не могли нічого відмінити. Неймар не повернеться раніше 15 липня. ПСЖ був проінформований", – цитує Сантуса FOX Brasil.

Нагадаємо, в таборі ПСЖ заявили, що Неймар проігнорував передсезонні збори команди і буде за це покараний.

За інформацією ЗМІ, відсутність форварда на тренуванні може бути пов'язана з його потенційним трансфером в Барселону.

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