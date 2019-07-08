toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"ПСЖ знав, що Неймар не приїде в розташування команди", – батько форварда різко відповів парижанам

8 липня 21:24 915 Читать на русском
"ПСЖ знав, що Неймар не приїде в розташування команди", – батько форварда різко відповів парижанам
Неймар Сантус-старший з Джуніором / Фото Daily Mail

Неймар Сантус-старший пояснив неявку сина на передсезонний збір ПСЖ.

Батько зіркового форварда ПСЖ зізнався, що в клубі були в курсі, що Неймар не прибуде в розташування парижан 8 липня.

Неймар не прибув на тренування ПСЖ – клуб застосує санкції

"Причина відсутності була відома, це було заплановано рік тому, і ми не могли нічого відмінити. Неймар не повернеться раніше 15 липня. ПСЖ був проінформований", – цитує Сантуса FOX Brasil.

Нагадаємо, в таборі ПСЖ заявили, що Неймар проігнорував передсезонні збори команди і буде за це покараний.

За інформацією ЗМІ, відсутність форварда на тренуванні може бути пов'язана з його потенційним трансфером в Барселону.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Бразилія перемогла Перу у фіналі Копа Амеріка: важкий тріумф неідеальних "селесао", судді в центрі уваги та шарм турніру
8 липня
8780
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Неймар в Барселону Неймар-старший
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
42
хв
Астана
16:00
ЧФР Клуж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук