Неймар заявил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб, – СМИ

Форвард ПСЖ Неймар выдал новую порцию головной боли боссам парижского клуба.

Неймар неоднократно заявлял президенту ПСЖ о своем намерении покинуть французский гранд, сообщает UOL.

"ПСЖ знал, что Неймар не приедет в расположение команды", – отец форварда резко ответил парижанам

По информации источника, накануне новоиспеченный спортивный директор парижан Леонардо Араужо звонил звездному бразильцу, чтобы обсудить новые идеи клуба. Во время разговора 27-летний форвард снова напомнил, что не хочет оставаться в ПСЖ.

Также Неймар 8 июля не явился в лагерь действующего чемпиона Франции на предсезонные сборы, после чего клуб заявил, что к бразильцу будут применены санкции.

Напомним, по слухам Неймар хочет вернуться в Барселону, которую он покинул в 2017 году.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко