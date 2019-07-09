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Неймар заявил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб, – СМИ

00:30 31 Читати українською
Неймар заявил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб, – СМИ
Президент ПСЖ Нассер Эль-Хелаифи и Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар выдал новую порцию головной боли боссам парижского клуба.

Неймар неоднократно заявлял президенту ПСЖ о своем намерении покинуть французский гранд, сообщает UOL.

"ПСЖ знал, что Неймар не приедет в расположение команды", – отец форварда резко ответил парижанам

По информации источника, накануне новоиспеченный спортивный директор парижан Леонардо Араужо звонил звездному бразильцу, чтобы обсудить новые идеи клуба. Во время разговора 27-летний форвард снова напомнил, что не хочет оставаться в ПСЖ.

Также Неймар 8 июля не явился в лагерь действующего чемпиона Франции на предсезонные сборы, после чего клуб заявил, что к бразильцу будут применены санкции.

Напомним, по слухам Неймар хочет вернуться в Барселону, которую он покинул в 2017 году.

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