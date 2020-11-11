Бразилець вже навіть не думає про можливий переїзд зі столиці Франції, натомість зосередившись на плануванні нового амбітного проекту в Парижі. Клуб, за словами спортивного директора Леоанрдо Араужо, теж дивиться у цьому ж напрямку.

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Бажання Неймара продовжити контракт з ПСЖ – давно не новина. Форвард не бачить сенсу повертатися в Барсу. А от у своєму нинішньому клубі знайшов потенціал для зростання і навіть готовий пожертвувати власною вигодою.

За інформацією ESPN, Неймар не буде вимагати підвищення зарплати під час переговорів щодо нового контракту. Але в нього є інші умови. Передусім, угода повинна бути розрахована на 5 років, що стане свідченням амбіцій клубу. По-друге, ПСЖ мусить домовитися про новий контракт і з Кіліаном Мбаппе. Саме у тандемі з молодим французом Неймар бачить потенціал поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів, адже вдовольнятися минулорічним фіналом в Парижі ніхто не хоче.

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