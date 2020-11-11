Бразилец уже даже не думает о возможном переезде из столицы Франции, сосредоточившись на планировании нового амбициозного проекта в Париже. Клуб, по словам спортивного директора Леоанрдо Араужо, тоже смотрит в этом же направлении.

Барселона требует от Неймара возвращения огромной суммы – курьез случился из-за ошибки каталонцев

Желание Неймара продлить контракт с ПСЖ – давно не новость. Форвард не видит смысла возвращаться в Барсу. А вот в своем нынешнем клубе нашел потенциал для роста и готов пожертвовать собственной выгодой.

По информации ESPN, Неймар не будет требовать повышения зарплаты во время переговоров по новому контракту. Но у него есть другие условия. Прежде всего, сделка должна быть рассчитана на 5 лет, что станет свидетельством амбиций клуба. Во-вторых, ПСЖ должен договориться о новом контракте и с Килианом Мбаппе. Именно в тандеме с молодым французом Неймар видит потенциал побороться за победу в Лиге чемпионов, ведь довольствоваться прошлогодним финалом в Париже никто не хочет.

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