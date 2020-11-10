"Ми розпочали переговори з Неймаром, Мбаппе і Ді Марією щодо продовження їхніх контрактів. Пам'ятайте, що ПСЖ в цьому році зазнав фінансових збитків, ми опинилися в складній ситуації, це непросто. Але ми безпосередньо спілкуємося з Мбаппе і Неймаром", – цитує Леонардо журналіст Фабріціо Романо.

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Додамо, що контракти Неймара і Мбаппе закінчуються в 2022 році, а у Ді Марії – в 2021-му. Раніше вже повідомлялося, що ПСЖ зробить усе можливе, щоб зберегти Мбаппе, на якого претендує Реал. Що стосується Неймара, то бразилець передумав повертатися в Барселону і готовий підписати нову угоду зі своїм нинішнім клубом.

До слова, у нинішньому сезоні лідери команди чимало пропускають через травми. Проте це не завадило Кіліану Мбаппе забити 7 голів у 8 матчах. Статистика Неймара скромніша – 2 м'ячі у 6 поєдинках.

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