Кільки тижнів у Франції Неймара критикують за його ставлення до команди. Через травму, яку бразилець отримав в матчі проти Лілля, з’явилися чутки, що ПСЖ може продати його. Оточення Неймара вважає, що гравець повністю відпрацює свій контракт, навіть якщо Мессі покине команду.

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"Він ніколи не брехав про те, ким він є. І змінюватися в 31 рік він не має наміру. Неймар пов’язує своє майбутнє з ПСЖ. В нього контракт закінчується тільки у 2027 році", – наводть слова неназваного джерела з близького оточення гравця L'Équipe.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Неймар забив 13 голів і оформив 11 результативних передач в Лізі 1. Наразі він один із найрезультативніших гравців чемпіонату Франції.

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