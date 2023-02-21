У перегони за підписання Неймара також вступили Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Ньюкасл.

ПСЖ запропонував Ліверпулю викупити Неймара, контракт якого з паризьким клубом діє до літа 2025 року. Про це інформує Football Insider, посилаючись на власні джерела.

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Повідомляється, що ціна питання – від 70 до 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Ньюкасл також зв'язалися з ПСЖ з приводу можливого придбання бразильського нападника. Однак джерело вважає, що всі вищеназвані команди АПЛ не потягнуть цей трансфер через високі запити Неймара щодо зарплати.

У цьому сезоні Неймар забив 18 м'ячів і оформив 17 гольових передач у 29 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

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