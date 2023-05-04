Ультрас столичного клубу в рамках своїх протестів проти керівництва та гравців вирішили оточити дім бразильця, вимагаючи його піти з команди. Кричалки, які вигукували фанати, були образливі та обурили Неймара.

ПСЖ опублікував офіційну заяву, в якій різко розкритикував дії фанатів

Бразилець не вигадав нічого кращого, як скористатися соцмережами, щоб відреагувати на дії вболівальників ПСЖ. Спочатку він лайкнув пост TNT Sports, який виклав фото Неймара та Мессі за часів, коли обидва виступали за Барселону, з підписом: "Вони були дуже щасливі на той час". Потім нападнику сподобався допис, в якому йде мова про те, що ПСЖ маленький клуб без історії.

Керівництво парижан навряд чи відреагує на лайки в соцмережах, а ось ультрас цього не забуде. Тим паче, що між вболівальниками та Неймаром відносини зіпсовані вже давно. Бразилець рідко вітає публіку під час домашніх матчів, що дуже дратує фанатів. Нагадаємо, що контракт нападника з ПСЖ закінчується влітку 2027 року. Через постійну травматичність продаж Неймара мало ймовірний. Отже, фанатам доведеться потерпіти бразильця ще кілька років.

Make Toulouse Great Again: суперпрограма для трансферів, перша жінка-скаут – як американці змінили Тулузу