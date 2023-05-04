Ультрас столичного клуба в рамках своих протестов против руководства и игроков решили окружить дом бразильца, требуя его уйти из команды. Кричалки, которые выкрикивали фанаты, были обидчивы и возмутили Неймара.

ПСЖ опубликовал официальное заявление, в котором резко раскритиковал действия фанатов

Бразилец не придумал ничего лучше, чем воспользоваться соцсетями, чтобы отреагировать на действия болельщиков ПСЖ. Сначала он лайкнул пост TNT Sports, выложивший фото Неймара и Месси во времена, когда оба выступали за Барселону, сопровождая комментарием: "Они были очень счастливы в то время". Затем нападающему понравилось сообщение, в котором идет речь о том, что ПСЖ маленький клуб без истории.

Руководство парижан вряд ли отреагирует на брани в соцсетях, а вот ультрас этого не забудет. Тем более, что между болельщиками и Неймаром отношения испорчены уже давно. Бразилец редко приветствует публику во время домашних матчей, что очень раздражает фанатов. Напомним, что контракт нападающего с ПСЖ истекает летом 2027 года. Из-за постоянной травматичности продаж Неймара мало вероятный. Следовательно, фанатам придется потерпеть бразильца еще несколько лет.

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